Hommage aux soldats de la 90e Division d’Infanterie US Montsenelle, 28 mai 2022, Montsenelle.

L’inauguration de cette stèle a pour but de rendre hommage aux hommes de la 90e Division d’Infanterie US. Plus particulièrement aux hommes du 359e Régiment d’Infanterie qui ont libéré Prétot le 3 juillet 1944 et aux deux membres d’équipage d’un avion d’observation d’artillerie abattu à proximité le 4 juillet. La famille du pilote devrait être présente.

ehl.normandy@gmail.com +33 6 62 12 29 09 http://www.normandy44.fr/

