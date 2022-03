“Hommage aux soldats coloniaux” – LYON 69 Cité Scolaire Internationale de Gerland, 21 mars 2022, Lyon.

du lundi 21 mars au mardi 12 avril à Cité Scolaire Internationale de Gerland

L’association Remembeur rend hommage aux soldats et travailleurs coloniaux engagés dans les deux guerres mondiales, entre mémoire, transmission historique et valeurs citoyennes. Le visiteur découvrira, par le texte, l’image et des créations audiovisuelles originales, l’histoire de ces hommes issus des colonies françaises, contraints de quitter leur terre natale pour défendre la France, aussi bien sur les différents fronts qu’à l’arrière, dans les usines et les fermes. Rappeler aujourd’hui cette histoire méconnue, c’est aussi donner à voir aux plus jeunes le rôle essentiel de ces hommes dont certains furent leurs aïeux. Pour les élèves de la Cité Scolaire Internationale de Gerland à LYON Dans le cadre de la Semaine nationale d’action et d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme ● Du 21 mars au 12 avril 2022 ● 2 séances de médiation (lycéens et collégiens), menées par le romancier Mabrouk Rachedi 1 Cycle d’ateliers d’écriture Discriminations et lutte contre les stéréotypes ● 5 séances pour une classe de 22 élèves de 1ère , cycle mené par le romancier Mabrouck Rachedi ● Du 6 avril au 12 avril ● Mise à disposition, pour les enseignants, de nos fiches pédagogiques dédiées et de nos court-métrages d’animation « Nos destins animés » et « Les Zarbis contre-attaquent », et « Maures pour la France », dont les contenus sont engagés pour l’égalité et la lutte contre le racisme et les préjugés discriminants En partenariat avec DILCRAH et ANCT

L’exposition-émotion sur le rôle des oubliés de l’histoire, accompagnée d’un cycle d’ateliers d’écriture “Discriminations et lutte contre les stéréotypes ”

Cité Scolaire Internationale de Gerland 2 Pl. de Montréal, 69007 Lyon Lyon Gerland Métropole de Lyon



2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T18:00:00;2022-03-22T09:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T09:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-28T09:00:00 2022-03-28T18:00:00;2022-03-29T09:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T09:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T09:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T09:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-04T09:00:00 2022-04-04T18:00:00;2022-04-05T09:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T09:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T18:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T18:00:00