« Hommage aux soldats coloniaux »

L’association Remembeur rend hommage aux soldats et travailleurs coloniaux engagés dans les deux guerres mondiales, entre mémoire, transmission historique et valeurs citoyennes. Le visiteur découvrira, par le texte, l’image et des créations audiovisuelles originales, l’histoire de ces hommes issus des colonies françaises, contraints de quitter leur terre natale pour défendre la France, aussi bien sur les différents fronts qu’à l’arrière, dans les usines et les fermes. Rappeler aujourd’hui cette histoire méconnue, c’est aussi donner à voir aux plus jeunes le rôle essentiel de ces hommes dont certains furent leurs aïeux.

