Hommage aux quelques parachutistes perdus sur le secteur d’OMAHA BEACH Saint-Laurent-sur-Mer, 7 juin 2022, Saint-Laurent-sur-Mer. Hommage aux quelques parachutistes perdus sur le secteur d’OMAHA BEACH Maison de la Libération 27 Rue du Val Saint-Laurent-sur-Mer

2022-06-07 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-07 12:00:00 12:00:00 Maison de la Libération 27 Rue du Val

Hommage avec dépôts de gerbes : Aux quelques parachutistes de la 101 AIRBORNE perdus sur le secteur d' OMAHA BEACH à la stèle du souvenir dédiée au sein de la maison de la libération .

