Entrée libre. Un hommage aux grands compositeurs de jazz, Duke Ellington, Thelonius Monk, Miles Davis, Bill Evans, Chick Corea…par Alain Vernerey

♫JAZZ♫ Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille

2022-02-05T20:00:00 2022-02-05T23:00:00

