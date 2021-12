Hommage Aux Grandes Divas de la Chanson Orientale & Française Si Par Azar, 21 janvier 2022, Marseille.

Hommage Aux Grandes Divas de la Chanson Orientale & Française

Si Par Azar, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

HIND est née au Maroc et vit désormais à Aix depuis le nouveau siècle… A la fois discrète, passionnée, pugnace, enthousiaste… riche de son multiculturalisme… de son vagabondage intellectuel… fidèle à ses racines, ouverte sur le métissage des genres et des musiques… C’est une chanteuse rare, connue et reconnue par ceux et celles qui savent entendre la vérité intime d’une voix et l’ardeur de celle qui la porte. Une voix ample qui vous emporte loin… entre tradition et modernité. « On est de son enfance, comme on est d’un pays »… écrivait Antoine de St Exupéry… Hind aime le rappeler! L’héritage reçu est bien sûr celui des divas de la chanson « arabe » – Oum Kalsoum, Fairouz, Asmahan… Sources inépuisables, Hind y puise une forme de virtuosité sentimentale et dramatique. De la même manière qu’elle avait su le faire avec son vibrant Hommage à PIAF… dont beaucoup se souviennent encore. Le Tour de chant de Hind « nous laissera un goût des autres à partager et à repartager chaque fois que possible ». À 19h chez Si Par Azar

♫♫♫

Si Par Azar 18 rue Pastoret, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



