HOMMAGE AUX FEMMES ORDINAIRES, 16 mars 2021-16 mars 2021, Béziers. HOMMAGE AUX FEMMES ORDINAIRES 2021-03-16 14:00:00 14:00:00 – 2021-03-16

Béziers Hérault Si vos enfants sont à l’école, profitez de ce moment pour venir écouter quelques pages d’un livre, suivi par un temps d’échange. Cette fois-ci, il s’agit d’un extrait du roman « Des pierres dans ma poche » de Kaouther Adimi.

Venez découvrir le quotidien de celle qui a quitté son Alger pour Paris. Cette célibataire de 30 ans, que sa mère lui rappelle lors de ses innombrables appels, nous parle de ses doutes, ses rencontres, ses allers-retours au pays et de sa solitude…

Avec la comédienne Denise Barreiros.

Réservation obligatoire, gratuit, ouvert à tous. MJC

