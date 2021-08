Perpignan Musée de l'école Perpignan, Pyrénées-Orientales Hommage aux enseignants Musée de l’école Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’école

A l’occasion des Journées du patrimoine 2021 les _Délégués Départementaux de l’Education Nationale (DDEN)_ vous accueilleront au _musée de l’école de la République_ autour du thème : **hommage aux enseignants du 20ème siècle.** En plus de conférenciers, vous aurez la possibilité de visiter le musée ainsi que de participer à des ateliers. Retrouvez-nous au musée de l’école du 66 pour rendre hommage aux enseignants du XXe siècle : visite, conférence et ateliers Musée de l’école Av. Paul Gauguin, 66000 Perpignan Perpignan Moyen Vernet Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

