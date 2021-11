Saint-Alban Saint-Alban Côtes-d'Armor, Saint-Alban Hommage aux compagnons de la chanson Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Alban Côtes d’Armor Le Club des aînés de la Flora organise un week-end musical avec les Compagnons de la Tourlandry qui interprèteront les grands succès des Compagnons de la Chanson ainsi que leur propre répertoire.

Renseignements et Réservations auprès de Christine GALBRUN par téléphone. Leur histoire exceptionnelle a commencé en 1959 par une participation au Concours National de la Coupe de la Joie qu’ils ont remporté avec l’interprétation de la chanson de Dalida : Les Gitans. En 62 ans de chansons, ils se sont produits près de 1200 fois en concert, dont certains en première partie des plus grands, voire avec les plus grands : Brel, Annie Cordy, Leny Escudero, Nicoletta, Michel Delpech…. Charles Aznavour a eu à leur égard ce compliment, « Mieux vaut être de bons amateurs que de mauvais professionnels » lors de leur passage dans l’émission de Philippe Bouvard à RTL Non-Stop. Pour leurs 50 ans de chansons en 2009, Fred Mella, le soliste des Compagnons de la Chanson est devenu leur parrain. Au dire de professionnels du monde de la chanson, si on considère le nombre de scènes avec des grands noms de la chanson, le nombre de concerts donnés sur un très large territoire, les prix remportés, la longévité, le nombre d’albums (45T, 33T, CD, DVD), le nombre de médias (régionaux et nationaux) qui leur ont accordé un ou plusieurs reportages, un livre, ce serait une histoire unique en France pour des amateurs. En plus de leur propre répertoire, ils rendent hommage aux Compagnons de La Chanson en interprétant leurs chansons. – Billets en vente auprès de tous les membres du Conseil d’administration

Salle des fêtes Rue des jonquilles Saint-Alban

