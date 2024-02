Hommage aux compagnons de la chanson Champdeniers, jeudi 15 février 2024.

Hommage aux compagnons de la chanson, chansons françaises, reprises et créations. le jeudi 15 février 2024, à 15h salle des fêtes de Champdeniers.

Groupe de chanteur, amateurs, né en 1959 et qui comptabilise aujourd’hui plus de 1150 concerts ! Filleuls de Fred Mella, soliste des Compagnons de la chanson !

Réservations au CSC les Unis vers en Val de Gâtine.

10 euros sur réservation , contact.luv@csc79.org ou au 05 49 25 62 27 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 15:00:00

fin : 2024-02-15

Salle des fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact.luv@csc79.org

L’événement Hommage aux compagnons de la chanson Champdeniers a été mis à jour le 2024-02-01 par CC Val de Gâtine