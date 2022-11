Hommage au professeur Samuel Paty Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Hommage au professeur Samuel Paty Pontarlier, 9 décembre 2022, Pontarlier. Hommage au professeur Samuel Paty

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

2022-12-09 – 2022-12-09 Pontarlier

Doubs EUR 0 0 Organisé par l’Association Laïque de Pontarlier.

À l’occasion de la Journée de la Laïcité, l’association rendra hommage au professeur Samuel Paty.

Sur scène, en textes et en musiques, évocation du quotidien d’un professeur passionné par sa mission, qui lance un appel de la denière chance. asso.laique.pontarlier@gmail.com Pontarlier

