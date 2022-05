HOMMAGE AU CAPITAINE ROGER GUATTARY et aux combattants FRANCAIS du 6 JUIN 1944 à OMAHA BEACH Saint-Laurent-sur-Mer Saint-Laurent-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Laurent-sur-Mer Calvados Hommage au capitaine Roger GUATTARY et aux combattants FRANCAIS du 6 juin 1944 à OMAHA BEACH à SAINT LAURENT SUR MER dans le cadre du plan SUSSEX -PROUST ( classé secret, en présence de familles et de l’ historienne MARIE JO. BONNET ). Hommage au capitaine Roger GUATTARY et aux combattants FRANCAIS du 6 juin 1944 à OMAHA BEACH à SAINT LAURENT SUR MER dans le cadre du plan SUSSEX -PROUST ( classé secret, en présence de familles et de l’ historienne MARIE JO. BONNET ). Hommage au capitaine Roger GUATTARY et aux combattants FRANCAIS du 6 juin 1944 à OMAHA BEACH à SAINT LAURENT SUR MER dans le cadre du plan SUSSEX -PROUST ( classé secret, en présence de familles et de l’ historienne MARIE JO. BONNET ). Saint-Laurent-sur-Mer

