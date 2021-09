Hommage amical & swing à Francette et Pédro Lafont Espace Simone Signoret, 4 septembre 2021, Cenon.

Des années 1950 aux années 2000, les amateurs de jazz du Sud-Ouest connaissaient, au moins de vue, Francette et Pedro Lafont. Impossible de ne pas les croiser et de ne pas les remarquer! Lui, assez grand avait un physique longiligne de danseur. Pendant les concerts, (…) il bougeait inlassablement, d’avant en arrière, au rythme de la musique (…). Elle, un peu plus jeune que lui, de petite taille, l’œil pétillant et la tête sur les épaules, était attentive à son mari comme elle l’était aussi aux autres. Ils étaient de tous les concerts de jazz de la région et d’ailleurs. Un hommage arts et partage où le swing du jazz, de la danse, des mots, des photos, des souvenirs rassemblera plusieurs générations qui les ont côtoyés et aimés, à l’Espace Simone Signoret. Programme **18h30- 20h:** * Projection vidéo «Francette et Pedro Lafont: Itinéraire d’un couple à Cenon» (15mn) * Partage de paroles en mots, en musique, en photos * Pot de l’amitié, galerie photos, musique **20h30** * [Spectacle : « Tap Spirit »](https://www.cenon.fr/a-la-une/agenda/tap-spirit) par la [Cie Tempo Tiempo](https://www.facebook.com/sorayabenac/) de Soraya Bénac (1h05 / gratuit sur réservation) **Le pass sanitaire sera demandé.**

Entrée libre

Longtemps Cenonnais, passionnés de jazz, Pédro et Francette Lafont ont, ensemble marqué de leur empreinte humaniste le quartier Palmer de Cenon, la vie culturelle locale, nationale et internationale.

Espace Simone Signoret 1 Avenue Carnot cenon Cenon Gironde



