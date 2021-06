Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250, Saint-Brevin-les-Pins HOMMAGE ALAIN BARRIÈRE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: 44250

Saint-Brevin-les-Pins

HOMMAGE ALAIN BARRIÈRE Saint-Brevin-les-Pins, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Brevin-les-Pins. HOMMAGE ALAIN BARRIÈRE 2021-06-19 – 2021-06-19

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Silvère BURLOT, Bénédicte GAMBA et Jérôme BOUTELEUX chantent Alain BARRIERE. Les trois musiciens chanteurs vous emportent dans l’univers de l’artiste.

Retrouvez ses plus grands tubes au travers d’un spectacle son et lumières de 2h. Placement libre en configuration salle de spectacle (pas de table).

En raison du contexte sanitaire, le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement, même pendant la représentation. Une distanciation d’un siège sera observée entre les groupes ayant réservés ou arrivant ensembles (groupes sociaux). Avant et après la représentation : Bar, Planches apéritives, Saucissons, Terrine… Informations et réservation auprès du Canotier : 02 52 800 075 Réservation ICI>>> contact@le-canotier.net +33 2 52 80 00 75 https://www.le-canotier.net/ Silvère BURLOT, Bénédicte GAMBA et Jérôme BOUTELEUX chantent Alain BARRIERE. Les trois musiciens chanteurs vous emportent dans l’univers de l’artiste.

Retrouvez ses plus grands tubes au travers d’un spectacle son et lumières de 2h. Placement libre en configuration salle de spectacle (pas de table).

En raison du contexte sanitaire, le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement, même pendant la représentation. Une distanciation d’un siège sera observée entre les groupes ayant réservés ou arrivant ensembles (groupes sociaux). Avant et après la représentation : Bar, Planches apéritives, Saucissons, Terrine… Informations et réservation auprès du Canotier : 02 52 800 075 Réservation ICI>>> dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: 44250, Saint-Brevin-les-Pins Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville 47.235#-2.15321