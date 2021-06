Hommage à Vladimir Vyssotski Cinéma Le Balzac, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Paris.

Événement dans le cadre du Festival » Quand les Russes nous bouleversent / Когда Русские нас потрясают » – 7e édition du festival du film russe de Paris et Île-de-France qui aura lieu du 28 juin au 6 juillet prochain.

Vladimir Vyssotski, poète de son peuple, chanteur à la voix remarquable, acteur de talent… plus qu’une simple personne, c’était une part vivante de la culture russe qui vivait et raisonnait en lui. Sa voix, sa personnalité et ses valeurs ont su trouver un écho dans le cœur de nombreux Russes et étrangers. C’est pourquoi, le Festival souhaite lui rendre hommage à travers une sélection de films tout autant bouleversants que celui qui joue dedans !

Une vie courte (1938-1980) et une existence hors norme pour un artiste complet : membre de la troupe du célèbre Théâtre de la Taganka, acteur de cinéma et auteur-compositeur-interprète. Ses chansons dérangeaient et alors qu’elles étaient sur toutes les lèvres, circulant en samizdat, aucun éditeur soviétique ne publia ses textes avant sa mort.

En 1967, il rencontre Marina Vlady de passage à Moscou et l’épouse en 1970. Il brûla les planches, enflamma les salles avec ses chansons et vécut sans se ménager. Malgré l’absence d’information officielle, plus de cent mille personnes suivirent à Moscou son enterrement, du théâtre au cimetière Vaganskoe. Et depuis, sa voix vibrante ne cesse de résonner.

Vous pourrez retrouver Vladimir Vyssotski dans ces trois films sélectionnés par le Festival :

Brèves rencontres – Короткие встречи, de Kira Mouratova (1967, 1h36)

Cinéma Le Balzac, lundi 5 juillet à 14h

La Maure de Pierre le Grand – Сказ про то, как царь Петр арапа женил, d’Alexandre Mitta (1976, 1h40)

Cinéma Le Balzac, lundi 5 juillet à 16h

Deux camarades à l’armée – Служили два товарища, d’Evgueni Karelov (1968, 1h38)

Cinéma Le Balzac, lundi 5 juillet à 18h

