HOMMAGE À SERGE REGGIANI Nilvange Nilvange Catégories d’évènement: Moselle

Nilvange

HOMMAGE À SERGE REGGIANI Nilvange, 23 octobre 2022, Nilvange. HOMMAGE À SERGE REGGIANI

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

2022-10-23 16:00:00 16:00:00 – 2022-10-23 Nilvange

Moselle » Nous vous offrons, à nouveau, comme l’an passé, la possibilité de venir écouter des chansons – du répertoire de Serge Reggiani (2022 fête les 100 ans de sa naissance) – accompagnées par deux bons musiciens Daniel et Denis. Toujours en solidarité avec le Gueulard Café Culture. Grand Merci à Mauro Albanese et Sonia Robert. »

Soirée « Nomades Solidaires sur cette terre : parcours de vie… »

… comme un grand MERCI à Mauro Albanese et Sonia Robert…

René Croci – accompagné de Daniel Le Goff au piano et de Denis Souman à la guitare – chante une vingtaine de chansons du répertoire de Serge Reggiani.

Participation libre. info@legueulard.fr +33 3 82 85 50 71 https://www.legueulard.fr/ Nilvange

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Nilvange Autres Lieu Nilvange Adresse 14 rue Clémenceau Nilvange Moselle Ville Nilvange lieuville Nilvange Departement Moselle

Nilvange Nilvange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nilvange/

HOMMAGE À SERGE REGGIANI Nilvange 2022-10-23 was last modified: by HOMMAGE À SERGE REGGIANI Nilvange Nilvange 23 octobre 2022 14 rue Clémenceau Nilvange Moselle Moselle Nilvange

Nilvange Moselle