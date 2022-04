Hommage à Sarah VAUGHAN + Jam Vocale avec Cecil L.Recchia Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Hommage à Sarah VAUGHAN + Jam Vocale avec Cecil L.Recchia Sunset & Sunside, 1 mai 2022, Paris. La Jam Session Vocale : rendez-vous mensuel au Sunside animé par Cecil L. Recchia et destiné à la voix !

Date et horaire exacts : Le dimanche 01 mai 2022

de 19h30 à 22h00

gratuit sous condition Un set en hommage à une légende du jazz et après c’est la jam vocale jusqu’à minuit. On se réjouit que Cecil L. Recchia en soit l’animatrice. Jazz vocaliste et pédagogue chevronnée, elle est une des valeurs sûres de la scène jazz. « La jam est le lieu de tous les possibles, fait de partages et de belles rencontres musicales. Elle a constitué une grand apport dans mon apprentissage ». Cecil L. Recchia Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/3373/8288/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/

