Hommage A René Mailhes

Un concert en hommage au guitariste de Jazz René MAILHES nous a quittés le 15 décembre 2022 à l'âge de 87 ans. Voici une liste non-exhaustive des artistes participants : Boulu Ferré, Elios Ferré, Aldo Romano, Patrice Galas, Carles GR, Dominique Lemerle, Georges Locatelli et David Reinhardt.

SUNSET PARIS
60, RUE DES LOMBARDS
Paris

22 février 2023, 20:30
Tarif : 27.5 euros

Détails
Lieu: SUNSET
Adresse: 60, RUE DES LOMBARDS
Ville: PARIS
Tarif: 27.5 euros

