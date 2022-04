Hommage à Raymond de la Tramerye Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Catégories d’évènement: Aisne

Fère-en-Tardenois

Hommage à Raymond de la Tramerye Fère-en-Tardenois, 23 avril 2022, Fère-en-Tardenois. Hommage à Raymond de la Tramerye Fère-en-Tardenois

2022-04-23 – 2022-04-23

Fère-en-Tardenois Aisne Fère-en-Tardenois Dévoilement de la plaque en hommage à Raymond de la Tramerye et Vernissage de l’exposition Raymond de la Tramerye et les Etablissements TUBEST fondés à Fère-en-Tardenois Dévoilement de la plaque en hommage à Raymond de la Tramerye et Vernissage de l’exposition Raymond de la Tramerye et les Etablissements TUBEST fondés à Fère-en-Tardenois +33 6 33 60 90 17 Dévoilement de la plaque en hommage à Raymond de la Tramerye et Vernissage de l’exposition Raymond de la Tramerye et les Etablissements TUBEST fondés à Fère-en-Tardenois Rétro Vision

Fère-en-Tardenois

dernière mise à jour : 2022-04-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Fère-en-Tardenois Autres Lieu Fère-en-Tardenois Adresse Ville Fère-en-Tardenois lieuville Fère-en-Tardenois Departement Aisne

Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fere-en-tardenois/

Hommage à Raymond de la Tramerye Fère-en-Tardenois 2022-04-23 was last modified: by Hommage à Raymond de la Tramerye Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois 23 avril 2022 Aisne Fère-en-Tardenois

Fère-en-Tardenois Aisne