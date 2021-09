Hommage à Qassim Haddad L’Institut du Monde Arabe, 24 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 18h30 à 20h

gratuit

C’est une grande figure de la littérature arabe qui fait à l’Institut du monde arabe l’honneur de sa présence : Qassim Haddad, le poète le plus important de la région du Golfe. L’hommage que lui rend l’IMA sera suivi, samedi 25 septembre, par une « Soirée poétique avec Qassim Haddad » organisée en partenariat avec le Centre culturel algérien.

Qassim Haddad est né au Bahreïn en 1948. Il est considéré comme le poète le plus important de la région du Golfe et l’un des poètes et écrivains majeurs du monde arabe.

Issu d’une famille modeste, il doit interrompre ses études dès le secondaire. Mais il conserve intacte sa passion pour la littérature et n’aura, depuis lors, de cesse d’écrire ; il a publié à ce jour une cinquantaine d’ouvrages, dont certains traduits dans de nombreuses langues, et remporté de nombreux prix littéraires arabes et internationaux.

Les premières poésies de Qassim sont écrites dans une veine profondément contestataire et révolutionnaire. Emprisonné pendant plus de cinq ans, il se tourne vers la contemplation et puise à son moi profond et intime pour composer une poésie de l’amour empreinte de soufisme, avant de parvenir à une écriture poétique dialogique ouverte sur le plus impor-tant et le plus beau des noms, des textes et des symboles créatifs anciens et contemporains.

Sommet de son expérience créative, ses livres d’art, dont Majnoon Layla, réalisé en coopération avec le peintre irakien Dia Al-Azzawi, et Tarfa Ibn Al-Abd, avec sa fille, la photographe Tufool Haddad, et son fils, le compositeur Mohammad Haddad.

Marcel Khalife et Khaled Al-Sheikh ont chanté certains de ses textes glorifiant l’amour dans toutes ses dimensions et significations.

Le programme

18h20 | Accueil des invités et du public

18h30 |En guise d’introduction : Projections de photographies de Qassim Haddad

18h35 |Diffusion d’une chanson de Marcel Khalifé

18h40 |Mot de bienvenue

par Mojeb Al-Zahrani , Directeur général de l’IMA

18h50 | Lecture en français de textes poétiques d’Abd al-Latif al-Laabi

19h05 | Le statut du poète Qassim Haddad dans la poésie arabe

par Kadhim Jihad Hassan, poète, traducteur, critique littéraire et professeur à l’Inalco

19h20 | La place de Qassim Haddad dans la création littéraire des pays du Golfe

par Abdullah Thabet, poète, romancier et journaliste

19h35 | Diffusion d’une chanson de Khaled Al-Sheikh

19h40 | Remise à Qassim Haddad de l’attestation et de la Médaille de la Chaire

par Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe, et par son Directeur général Mojeb Al-Zahrani

19h50 | Discours de clôture

par Qassim Haddad

Modératrice: D. Iman Al Hammoud, journaliste à Radio Monte Carlo

