En juin 2022, la Fondation Taylor rend hommage à trois grandes figures de la défense des artistes Respectivement sculpteur, peintre et historien d’art, Pierre Lagénie, Robert Verluca et Claude Bouret ont tout au long de leur vie participé à la défense des arts et des artistes. Disparus récemment, ils étaient membres actifs du Comité de la Fondation Taylor. Vous y retrouverez, sur 4 niveaux d’exposition, le travail de sculpture de Pierre Lagé́nie, les œuvres peintes de Robert Verluca, une sélection des recherches et écrits de Claude Bouret, ainsi qu’une mise en lumière des éditions de la revue Le Bois gravé, co-fondé́e en 1982 par Claude Bouret.

Dans les spaces du rez-de-chaussée

Pierre LAGÉNIE (1938 – 2020)

Au cours de sa carrière, il a participé à de nombreuses expositions en France et à l’étranger. Son travail a été exposé dans les grands salons parisiens. L’œuvre de Pierre Lagénie fait également partie des collections du musée d’Art Moderne de Paris, et d’autres musées en France et fut lauréats de nombreux de prix de sculpture Paul-Louis Weiller de l’Institut de France, le grand prix de sculpture au Salon d’Automne, les prix Edouard-Marcel Sandoz et Andrei Graeëc de la Fondation Taylor.

Pour garder la maitrise du processus créatif, Pierre Lagé́nie poursuit toutes les tâches, du modelage des terres à la création des moules jusqu’à la coulée du métal fondu, le ciselage, le polissage et les dernières touches de la patine. Son œuvre est largement composée de figures féminines, tantôt refermées sur elles-mêmes, tantôt déployées dans l’espace, toujours tout en pudeur. Intemporelle, elle repose sur des jeux de volume et de rythme.

Robert VERLUCA (1945 – 2020)

Parallèlement à une première partie de carrière en entreprise, Robert Verluca se forme à la peinture à l’Académie Julian, puis auprès de Philippe Lejeune au sein de l’Ecole d’Etampes. Rapidement reconnu par ses pairs, son travail sera récompensé par de nombreux prix, dont le prix Fernand Cormon de la Fondation Taylor en 2006. France, USA, Chine… au cours de sa carrière, il a participé à de nombreuses expositions et partage avec d’autres peintres ses réflexions sur l’art, la beauté et la peinture. En 2019, il crée le groupe « Ostendo » au sein du Salon Comparaisons.

Les œuvres de Robert Verluca interpellent aussi bien par la science de leur composition, la richesse des valeurs que par l’élégance de l’harmonie colorée. Le dessin tient une place prépondérante dans chaque toile et s’intègre, avec aisance et efficacité, dans l’ensemble du tableau. Robert Verluca propose un univers passionnément onirique.

Claude BOURET (1940 – 2021)

Conservateur honoraire en chef au département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque Nationale de France, Claude Bouret était également professeur d’histoire de la gravure à l’Ecole du Louvre. Commissaire de nombreuses expositions concernant l’histoire de l’estampe et celle d’artistes tels que Delacroix, Corot, Toulouse-Lautrec, Renoir, auteur de catalogues et articles, notamment pour Les Nouvelles de l’Estampe, il était spécialiste du XIXème siècle.

Profondément investi dans la défense de la gravure qu’il pratiquait lui-même, Claude Bouret s’est, tout au long de sa vie, engagé auprès d’associations d’artistes et d’amateurs d’art. Membre de l’association Jean Chiè̀ze pour l’encouragement à la gravure sur bois, ou encore du comite de Gravix, il a également co-fondé la revue de bibliophilie Le Bois gravé (en 1982) et l’association La Taille et le Crayon (en 2000).

Claude Bouret était ainsi un véritable activiste de la mise en valeur de la gravure contemporaine dans la diversité de ses techniques et de ses expressions.

Dans l’Atelier : avec la participation de la revue Le Bois gravé

Fondée par Claude Bouret et Gérard Blanchet en 1982, la revue à caractère bibliophilique Le Bois gravé a pour vocation la défense de la xylographie contemporaine.

Publication annuelle à tirage limité et numéroté, elle proposait pour chaque numéro des articles d’étude, thématiques ou monographiques, et une édition de deux estampes originales, l’une sur la couverture et l’autre encartée dans la revue.

L’association Le Bois Gravé a, au fur et à mesure des années, constitué un fichier de graveurs sur bois français et étrangers, et a été à l’origine de plusieurs expositions.

