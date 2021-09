Saint-Junien Chapelle du cimetière Haute-Vienne, Saint-Junien Hommage à Pierre Eberhart Chapelle du cimetière Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Chapelle du cimetière, le samedi 18 septembre à 17:30

### Inauguration d’une plaque commémorative à la mémoire de Pierre Eberhart. La municipalité de Saint-Junien a souhaité rendre hommage à Pierre Eberhart, né en 1963 en Seine-et-Marne et décédé à Saint-Junien en décembre 2020. Pierre, dont la famille maternelle était originaire de Saint-Junien, est un bienfaiteur de la ville. Historien et archéologue, il fit de nombreux dons à la médiathèque municipale et aux archives de la ville. Cette dernière lui doit le dégagement de la crypte de la chapelle du cimetière au milieu des années 60. La commune conserve les objets trouvés lors des fouilles et notamment une bulle papale qui est aujourd’hui exposée dans la vitrine d’art sacré de la collégiale.

Gratuit. Entrée libre.

