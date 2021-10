Hommage à Pierre Dutot Caen, 23 octobre 2021, Caen.

Hommage à Pierre Dutot 2021-10-23 – 2021-10-23 Église Saint-Etienne 15 rue Guillaume Le Conquérant

Caen Calvados

L’Église Saint-Etienne accueille un concert-hommage à Pierre Dutot, trompettiste concertiste à la renommée internationale, né à Caen et décédé le 24 août dernier.

Cette grande fête des cuivres sera ouverte à de nombreux trompettistes à la fois professionnels et amateurs. La première partie sera composée de morceaux joués en solo,duo et trio avec l’orgue à la tribune, la seconde partie sera jouée par les orchestres devant le public.

Avec la participation entre autres :D’anciens élèves tel que Pascal Clarhaut, trompette solo de l’orchestre de l’Opéra de Paris ou Éric Planté, trompette solo de l’orchestre de la Garde Républicaine.Le Prestige Orchestra,big band créé par Pierre Dutot va revivre pour l’occasionL’Impérial Brass Band

© Catherine Dutot

© Catherine Dutot

