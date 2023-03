Hommage à Piazzolla Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon Lyon 3e Arrondissement Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme Lyon 3e Arrondissement Catégories d’Évènement: Lyon 3e Arrondissement

2023-05-19 20:00:00

Hommage à Piazzolla
Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon
149 rue Garibaldi
Lyon 3e Arrondissement
Rhône
EUR 8 49

Au son des plus beaux tangos, l'Orchestre national de Lyon vous entraîne dans les faubourgs de Buenos Aires avec la complicité de Pablo Ziegler – le pianiste de Piazzolla – et d'artistes rompus à cette tradition.

