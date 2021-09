Septèmes-les-Vallons Espace Culturel Jean Ferrat Bouches-du-Rhône, Septèmes-les-Vallons Hommage à Philippe Troïsi Espace Culturel Jean Ferrat Septèmes-les-Vallons Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Espace Culturel Jean Ferrat, le samedi 6 novembre à 20:00

De prestigieux invités .. Sylvain Luc, Cyril Achard, Gérard Ferrer et bien d’autres nous feront le plaisir d’interpréter un dernier au revoir à Philippe Troïsi. 30 musiciens seront au rendez vous ! Réservations conseillées → 06 10 23 55 77 ou 06 67 42 34 61

10€

♫♫♫ Espace Culturel Jean Ferrat 89 Avenue du 8 Mai 1945, 13240 Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons Bouches-du-Rhône

2021-11-06T20:00:00 2021-11-06T23:59:00

