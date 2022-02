Hommage à Oum Kalthoum par Hind Salle St Sauveur Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Hommage à Oum Kalthoum par Hind Salle St Sauveur, 19 mars 2022, Aix-en-Provence. Hommage à Oum Kalthoum par Hind

Salle St Sauveur, le samedi 19 mars à 20:00

Nourrie par les influences des patrimoines artistiques oriental et français, et après plusieurs concerts à guichet fermé en hommage à la Diva libanaise Fayrouz, puis un autre à la Môme Piaf, Hind revient avec un récital en hommage à la légende égyptienne Oum Kalthoum, poursuivant ainsi sa démarche de faire dialoguer les cultures et promouvoir la chanson orientale libanaise et égyptienne —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– pour voir un extrait c’est par ici : [https://www.facebook.com/hind.chraibi.92/videos/1419865914858692/](https://www.facebook.com/hind.chraibi.92/videos/1419865914858692/) Date : le samedi 19 mars 2022 Heure : 20h Lieu : Salle St Sauveur Place de l’archevêché ( parking pasteur, parking les cardeurs …) 13100 Aix en Provence Tarif : 15€ Réservations au : 06 63 74 04 95 Hind chante Oum Kalthoum. Un récital en hommage à la légende égyptienne surnommée l’astre de l’Orient. Salle St Sauveur Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

