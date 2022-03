Hommage à nos pères SEL Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**Jazz Septet** Leurs fils Daniel et Eric tous les deux jazzmen, à la tête du septet interprèteront les plus belles compositions de leurs pères ainsi que les Classiques du jazz de la Nouvelle Orléans. _Par : Daniel-Sidney Bechet et Eric Luter_

Tarif : 33€ • Moins de 18 ans : 18€

