.Tout public. payant De 28 à 38 euros Un concert de Noël hommage à Nat King Cole Avec Pamina Beroff & Alex Gilson Trio Pamina Beroff, une auteure compositrice et chanteuse de jazz française, repérée par le pianiste Giovanni Mirabassi, sort son premier album ! Unfolding, un album réalisé par Eric Legnini qui réunit la fine fleur de la jeune scène jazz française : Mark Priore au piano, Juan Villarroel à la contrebasse et Elie Martin-Charrière à la batterie. Pour ce concert de noël, Pamina Beroff & Alex Gilson Trio rendent hommage à l’un des plus grands crooner, Nat King Cole ! Pamina Beroff – chant ; Jeremy Hinnekens – piano ; Alex Gilson – c.basse ; Ronan Ristord – batterie Sunset & Sunside 60 rue des Lombards 75001 Paris

