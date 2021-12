Ramonville-Saint-Agne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Hommage à Monique et Bernard Fagot Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Hommage à Monique et Bernard Fagot Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 1 février 2022, Ramonville-Saint-Agne. Hommage à Monique et Bernard Fagot

du mardi 1 février 2022 au samedi 26 février 2022 à Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Bernard et Monique Fagot étaient des Ramonvillois de longue date. Très investis dans la vie associative de la commune, ils faisaient partie entre autre des Artistes Ramonvillois. Généreux et humanistes, ils étaient des fidèles parmi les fidèles, nous vous proposons cette rétrospective des photos de Bernard et des peintures et pastels de Monique

Entrée libre

Exposition Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T15:00:00 2022-02-01T18:30:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T18:30:00;2022-02-04T15:00:00 2022-02-04T18:30:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T17:00:00;2022-02-08T15:00:00 2022-02-08T18:30:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T18:30:00;2022-02-11T15:00:00 2022-02-11T18:30:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T17:00:00;2022-02-15T15:00:00 2022-02-15T18:30:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T18:30:00;2022-02-18T15:00:00 2022-02-18T18:30:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T17:00:00;2022-02-22T15:00:00 2022-02-22T18:30:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T18:30:00;2022-02-25T15:00:00 2022-02-25T18:30:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Médiathèque Simone-de-Beauvoir Adresse Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne