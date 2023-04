Hommage à Miss.Tic, poétesse de l’art urbain Auditorium de l’Hôtel de Ville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Hommage à Miss.Tic, poétesse de l’art urbain Auditorium de l’Hôtel de Ville, 19 avril 2023, Paris. Le mercredi 19 avril 2023

de 19h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Depuis les années 1980, les œuvres poétiques et percutantes de Miss.Tic, artiste chère au cœur des Parisiennes et des Parisiens, tatouent les murs de la capitale. Lors d’une soirée événement à l’auditorium de l’Hôtel de Ville, des personnalités qui ont eu la chance de croiser sa route rendront hommage à l’artiste, disparue l’an dernier. Miss.Tic (1956-2022), plasticienne et poète, est l’une des plus grandes figures féminines de l’art urbain, et plus précisément du street art, en France. Le pseudonyme qu’elle se choisit alors, emprunté au personnage de la railleuse sorcière Miss Tick dans le Journal de Mickey, est dans l’esprit des années 1980. Dans chacun de ses pochoirs, Miss.Tic allie à des silhouettes féminines, des aphorismes sous forme de jeux de mots, aussi engagés que poétiques. Cette silhouette qui les accompagne – peut-être son propre double – introduit davantage de profondeur, d’ambiguïté et de complexité dans la représentation de la figure féminine qui est offerte au regard. À travers la projection d’un documentaire inédit et les témoignages d’artistes et compagnons de route de Miss.Tic, (re)découvrez le parcours de cette artiste exceptionnelle qui aura marqué toute une génération. Réservation obligatoire via le module ci-dessus.

Ouverture des portes à 18h30.

Événement gratuit.

Auditorium de l’Hôtel de Ville 5 rue de Lobau 75004 Paris Contact : dicom-expositions@paris.fr

Miss.Tic, 67 rue Buffon, Paris 5e © Stéphane Bisseuil

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Auditorium de l'Hôtel de Ville Adresse 5 rue de Lobau Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Auditorium de l'Hôtel de Ville Paris

Auditorium de l'Hôtel de Ville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Hommage à Miss.Tic, poétesse de l’art urbain Auditorium de l’Hôtel de Ville 2023-04-19 was last modified: by Hommage à Miss.Tic, poétesse de l’art urbain Auditorium de l’Hôtel de Ville Auditorium de l'Hôtel de Ville 19 avril 2023 Auditorium de l'Hôtel de Ville Paris Paris

Paris Paris