HOMMAGE A MILT JACKSON SUNSIDE, 8 février 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-02-08 à 20:00. Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Le vibraphoniste Jean-Michel Davis est un musicien rare, dont la sincérité artistique n'a d'égal que son parcours musical, d'une grande richesse. Accompagné par Patrick Villanueva au piano et Raphaël Schwab à la contrebasse, il rend hommage au vibraphoniste Milt Jackson. Guest Star on vocals, Juliette Pearl Davis.

SUNSIDE PARIS
60, RUE DES LOMBARDS
Paris

