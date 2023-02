Hommage à Miles Davis SUNSIDE, 26 février 2023, PARIS.

Hommage à Miles Davis SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 19:00 (2023-02-26 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Certainement le jazzman le plus important de la deuxième moitié du XXème siècle, le trompettiste et compositeur Miles Davis a toujours su évoluer et changer de direction afin de proposer à chaque étape de sa carrière le jazz le plus moderne et le plus actuel qui soit. Il a commencé par jouer du be-bop avec Charlie Parker, puis il a créé le cool jazz en 1949 avec « Birth Of The Cool » et après, il s’est lancé dans le hard-bop. Son premier quintette avec John Coltrane a marqué tous les esprits ainsi que la musique d’ « Ascenseur Pour l’Echafaud ». En 1959 avec Coltrane, Cannonball et Bill Evans il publie le chef d’œuvre « Kind Of Blue », fer de lance de la musique modale. Entre 1964 et 1968, son deuxième quintette avec Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams est considéré comme le groupe de jazz le plus innovant de cette période. A partir de 1969, il se met à l’électricité et invente le jazz Rock. Après une interruption de carrière entre 1975 et 1980, il revient au premier plan et en super star dans les années 1980, continuant l’exploration de nouvelles recherches sonores (« Tutu » en 1986). Il meurt en 1991 à l’âge de 65 ans alors qu’il venait d’enregistrer un disque de rap (Doo-Bop). Le contrebassiste Jacques Vidal, entouré du trompettiste Julien Alour, du pianiste Richard Turegano, et du batteur Philippe Soirat, vous joueront les morceaux les plus emblématiques de Miles (période acoustique) pendant que Lionel Eskenazi vous racontera sa vie et sa carrière.

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

