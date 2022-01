Hommage À Michel Legrand Le Colisée, 11 juin 2022, Roubaix.

Hommage À Michel Legrand

du samedi 11 juin au dimanche 12 juin à Le Colisée

### Il ne fallait donc pas moins de deux orchestres pour rendre hommage à Michel Legrand ! L’orchestre symphonique **La Folia**, dirigé par **François Clerc**x et le **Simon** **Fache Big Backing Band** seront réunis sur la scène du Colisée rassemblant ainsi une centaine de musiciens issus de ces mondes classiques et jazz. Du lyrisme des _Moulins de mon cœur_ au swing de _Quand ça balance_, des _Parapluies de Cherbourg_ aux _Demoiselles de Rochefort,_ toutes les palettes de Legrand s’assembleront pour ne faire plus qu’une. Simon Fache et François Clercx, amis de toujours, ont étudié la direction d’orchestre ensemble et n’en sont pas à leur première collaboration (_Pianistologie, Déconcerto pour 31 pianistes, Pink Floyd Symphonic Show…_). Ils s’entourent aujourd’hui pour cet hommage de quatre extraordinaires chanteuses et chanteurs qui uniront leur voix aux accents lyriques et jazz teintées du célèbre scat de **Michel Legrand**. Un grand concert exceptionnel à la (dé)mesure de l’œuvre de ce grand maître.

De 24 à 34 €

60 ans de carrière, 3 Oscars, 1 Golden Globe, 1 Molière, des centaines de musiques de film et surtout deux mondes qui se mêlent et s’entremêlent : la Musique Symphonique et le Jazz.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix



