Institut national d’histoire de l’art, Galerie Colbert, le mercredi 18 mai à 14:00

Hommage à Michel Laclotte Conception : France Nerlich et Juliette Trey ___ L’INHA fête ses 20 ans L’Institut national d’histoire de l’art (INHA) a été créé le 12 juillet 2001 par décret. Il est placé sous la double tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et du ministère de la Culture. À l’occasion de ses 20 ans, il réunit chercheurs et chercheuses, créateurs et créatrices, afin d’interroger l’apport et la place de l’histoire de l’art dans le monde d’aujourd’hui, à travers une programmation dédiée. Une programmation d’événements ouverts à tous Lancée à partir du mois de septembre 2021 jusqu’au mois de juillet 2022, une série d’événements ouverts à tous revient sur deux décennies d’action dans le domaine de l’histoire de l’art et du patrimoine, tout en questionnant le rôle de ce domaine dans les enjeux sociaux contemporains et à venir. Une série de conférences, de débats et de contenus numériques rythme ainsi l’année académique à l’attention de tous les publics, en s’articulant autour de cette question simple et fondamentale : « À quoi sert l’histoire de l’art aujourd’hui? » Ce thème permet à la fois d’ouvrir et de présenter cette discipline souvent méconnue, tout en donnant l’occasion aux chercheurs et chercheuses de poursuivre un débat réflexif sur l’histoire et l’avenir de l’histoire de l’art. Cette programmation permet en outre de croiser les regards sur cette discipline, de souligner la diversité de ses objets d’étude et méthodes, tout en mettant l’accent sur l’INHA comme une « maison » pour l’histoire de l’art, telle que l’imaginait André Chastel.

Institut national d'histoire de l'art,Galerie Colbert 2 rue vivienne Paris



