Hommage à Michel Genniaux Théâtre de la Fabrick Millau, samedi 9 mars 2024.

Témoignages et partage de souvenirs d’un ami, d’un homme de théâtre qui nous a quitté en 2023

Pendant près de 40 ans, il a œuvré dans les salles de théâtre à transmettre sa passion. C’est au sein des classes théâtre du lycée Jean Vigo qu’il a fini sa carrière. Il disait « Ma vie d’homme de théâtre est totalement liée aux options théâtre (…) J’ai tout inventé avec mes élèves, j’ai tout donné, j’ai donné ce que je savais théâtralement et humainement. C’était une transmission d’humanité. Le théâtre pour moi n’a été qu’un moyen, qu’un jeu. (…) Je leur ai donné l’envie, le désir, l’amour et ils me l’ont bien rendu. » Michel Genniaux, ce grand homme de théâtre, partageait avec ses élèves son expérience d’acteur, de lecteur et de metteur en scène, lui le premier prix du Conservatoire de Dijon qui avait travaillé, rencontré, Peter Brook, Stanislas Nordey, Ariane Mnouchkine, Louis Aragon, Marcel Mouloudji et tant d’autres… À ses élèves, il racontait les gestes, les mots des grands maîtres… Il créait des mondes, il rendait l’invisible visible… Michel, artiste associé, était l’essence et la moelle des classes théâtre, de Tarbes, d’Aurillac et de Millau. Il avait l’art de passionner les élèves, de les mobiliser, de trouver en chacun ce qu’il y avait de beau. À la fois rassurant et impressionnant, survolté et apaisant, Michel construisait un théâtre choral qui atténuait la présence isolée des individus. Il laissait peu de place pour le sujet personnel, celui-ci trouvait sa force et son identité dans le mouvement du collectif, la priorité était donnée au groupe, à la troupe.

De son travail en Italie, auprès du Teatro Del Piccoli à Aoste, il ramena la Commedia Dell Arte, un art qu’il ne cessa de transmettre et qui aujourd’hui encore grâce à lui se transmet à d’autres… Les héritiers de son enseignement veillent…

Soirée publique / Entrée libre, autour d’un repas sorti du panier EUR.

Théâtre de la Fabrick

Millau 12100 Aveyron Occitanie cie.ephemere@wanadoo.com

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09



