HOMMAGE A MICHEL BERGER – HOMMAGE A MICHEL BERGER 1ERE PARTIE LE TOIT ROUGE MONTELIMAR, samedi 18 mai 2024.

HOMMAGE A MICHEL BERGERDécouvrez un spectacle époustouflant où l’univers envoûtant de Michel Berger prend vie !Revisitez ses plus belles chansons avec Kelly et Greg INGRAO (The Voice), accompagnés par un chœur de 12 talents et 5 musiciens exceptionnels.Réservez vos places dès maintenant pour une soirée magique et mémorable, plongez dans les univers de Véronique Sanson, France Gall, Johnny Hallyday et Starmania.Une expérience musicale à ne pas manquer !Premiere PartieMICHAEL TRIBUTE SHOWUn hommage au roi de la popNe manquez pas la performance spectaculaire de Lucas MJ et sa troupe de danse hommage à Michael Jackson.

Tarif : 10.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 20:00

LE TOIT ROUGE BOULEVARD DES PRESIDENTS 26200 MONTELIMAR 26