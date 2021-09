Paris Collège des Bernardins Paris HOMMAGE À MICHAEL LONSDALE, HOMME DE SCÈNE Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

HOMMAGE À MICHAEL LONSDALE, HOMME DE SCÈNE Collège des Bernardins, 6 octobre 2021, Paris. HOMMAGE À MICHAEL LONSDALE, HOMME DE SCÈNE

Collège des Bernardins, le mercredi 6 octobre à 13:30

Le Collège des Bernardins rend hommage à Michael Lonsdale, un an après sa disparition. Artiste, comédien, metteur en scène, son parcours sera évoqué à travers la projection de trois films emblématiques, suivie d’une table ronde sur la portée de son œuvre cinématographique. Des interludes littéraires et musicaux seront assurés par des artistes qui l’ont accompagné tout au long de sa carrière. Programme 13h00 : Ouverture du festival « Hommage à Michael Lonsdale » 13h30 : Projection du film « India Song » réalisé par Marguerite Duras (1975) 16h00 : Projection du film « Maestro » réalisé par Léa Fazer (2014) 18h00 : Projection du film « Des hommes et des dieux » réalisé par Xavier Beauvois (2010) 20h30 : Table ronde « Michael Lonsdale, l’homme de scène » Modération : Christophe Henning, journaliste Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/hommage-michael-lonsdale-homme-de-scene Cinéma. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T13:30:00 2021-10-06T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Ville Paris lieuville Collège des Bernardins Paris