Hommage à Michael Lonsdale Église Saint-Sulpice, 9 octobre 2021, Paris.

Église Saint-Sulpice, le samedi 9 octobre à 15:30

15h30 Pour les personnes malades et handica pées et leurs familles L’Église St Sulpice accueillera, avec l’OCH, les associations de personnes malades et handicapées et leurs familles, pour rendre à l’acteur un hommage poétique, musical et spirituel. 18h30 Messe présidée par Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris, ccompagnée par la messe en sol majeur pour choeur et orchestre de F. Schubert. 20h30 Cantique des Cantiques, création musicale conçue par Michael Lonsdale et interprétée par ses amis acteurs et musiciens

Église Saint-Sulpice, Place Saint-Sulpice, Paris



2021-10-09T15:30:00 2021-10-09T21:30:00