Entre afro jazz et disco-funk, plongez dans l’œuvre intemporel du vieux Lion. En près de 60 ans , Manu Dibango a créé un répertoire unique au croisement de ses racines africaines, du jazz, de la pop et bien sûr de la funk et du disco. Anbessa, pour la première fois fait revivre le répertoire du Vieux Lion en en réinterprétant quelques joyaux trop vite oubliés Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05 Contact : https://www.facebook.com/anbessaparis https://www.facebook.com/anbessaparis https://www.sondelaterre.fr/event/hommage-a-manu-dibango-anbessa2/#billetterie

