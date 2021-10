Hommage à Mamady Keita djembefola MJC Les Hauts de Belleville, 29 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 29 au 30 octobre 2021 :

vendredi de 15h à 18h

et vendredi de 18h30 à 0h

et samedi de 11h à 14h

et samedi de 18h30 à 0h

payant

Mamady Keita, nankana ! Le temps d’un week-end, nous serons tous réunis pour célébrer cet homme unique et remarquable autour d’intimes qui l’ont bien connu, aimé et qui ont en commun des instants inoubliables avec Mamady Keita.

Le 21 juin dernier, notre Grand Mamady a tiré sa révérence en nous laissant un précieux héritage musical et humain.

Ses frappes virtuoses faisaient parler le djembé dans toutes ses subtilités et ses sonorités. Son parcours incroyable lui a permis d’enseigner les percussions et d’impulser cette pratique artistique à travers le monde.

Ces mots résument sa pensée : “Le djembé a été créé par la caste des forgerons. C’est un instrument de fête, un symbole de joie ! Bien plus qu’une percussion. Je me suis battu pour mettre la percussion sur le devant de la scène, alors que nous étions en coulisses, considérés comme de simples accompagnateurs. Puis j’ai imposé un groupe de percussions. D’ailleurs à l’occasion de l’anniversaire de Sewa Kan en 1998, où j’ai convié plein d’amis, ce sont les chanteurs qui nous accompagnaient. Nous les moteurs de la musique !”

Le temps d’un week-end, nous serons tous réunis pour célébrer cet homme unique et remarquable autour d’intimes qui l’ont bien connu, aimé et qui ont en commun des instants inoubliables avec Mamady.

Sa famille, le groupe Sewa Kan, Aïssata Kouyaté, Aïssata Bebey Youla, Mamadama Camara, Laurent Chevallier, Pierre Marcault, Michel Weelen, Olivier François, Sidiki Camara, Éric Genevois et Cocosel Charron et beaucoup d’autres !

Programme des 29 et 30 octobre 2021

I – Stages de danse traditionnelle de Guinée : 35 € le stage

Stages de danse traditionnelle de Guinée

vendredi de 15h à 18h avec Aïssata Bebey Youla

samedi de 11h à 14h avec Mamadama Camara

Sur inscription : 5 € d’arrhes et solde de 30 € à payer sur place uniquement en espèces (40 € sur place sous réserve de places disponibles).

II – Les 29 et 30 octobre, projection et spectacle : 20 € par soir

18h30 : repas africain sur réservation (participation minimum de 5 € à payer sur place)

19h : projection du film Djembefola réalisé par Laurent Chevallier

22h : spectacle du groupe Kobè Na Awati

Sur inscription : 10 € d’arrhes et solde de 10 € à payer sur place uniquement en espèces.

À la fin du spectacle, tous en scène pour danser, jouer, chanter !

Lieu : MJC Les Hauts de Belleville – 43, rue du Borrégo – Paris 20° (passe sanitaire obligatoire).

Nous n’attendons plus que vous pour faire la fête

Concerts -> Musiques du Monde

MJC Les Hauts de Belleville 43, rue du Borrégo Paris 75020

3bis : Saint-Fargeau (288m) 11 : Télégraphe (310m) 60 arrêt Borrégo, 96 et 61 arrêt Saint-Fargeau T3B Porte des Lilas



Contact :AÏBA 0660491501 aissata.danseafricaine@gmail.com http://bit.ly/FBAïba 0668501359 aissata.danseafricaine@gmail.com

Concerts -> Musiques du Monde Étudiants;Solidaire;Musique;En famille

Date complète :

2021-10-29T15:00:00+02:00_2021-10-29T18:00:00+02:00;2021-10-29T18:30:00+02:00_2021-10-30T00:00:00+02:00;2021-10-30T11:00:00+02:00_2021-10-30T14:00:00+02:00;2021-10-30T18:30:00+02:00_2021-10-31T00:00:00+02:00