Hommage à Lounès Matoub Le 360 Paris Music Factory, 24 juin 2022, Paris.

Le vendredi 24 juin 2022

de 18h00 à 20h00

. gratuit

L’association Matoub Lounès Mémoire et Transmission organise une rencontre riche intitulée « Lounès Matoub : la voix de la résistance ».

À l’occasion de la commémoration du 24e anniversaire de l’assassinat de Lounès Matoub et pour faire vivre la mémoire de cet artiste engagé devenu une légende, ce poète, compositeur et interprète qui a mis son art au service de la défense des libertés et des opprimés, l’association Matoub Lounès Mémoire et Transmission organise une rencontre riche intitulée « Lounès Matoub : la voix de la résistance ».

La rencontre s’ouvrira avec une prise de parole de Nadia Matoub, veuve de Lounès et présidente de l’association, suivie d’une projection vidéo sur la vie de l’artiste, composée d’images inédites, préparée en partenariat avec radio Rebelle.

Yalla Seddiki, docteur en Lettres modernes, auteur entre autres de Lounès Matoub, Mon nom est combat, La Découverte, Rimbaud is Rimbaud is Rimbaud et Guy Debord, automythographe aux éditions Non Lieu, animera une conférence intitulée « Retour sur l’enlèvement de Lounès Matoub ».

La rencontre se terminera avec la poésie et le chant kabyle : Rezki Rabia et Mokrane At Yettura déclameront des poèmes ; Sandra Hamaidi et Aggur Sarahoui interpréteront des chansons engagées.

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/ https://le360paris.com/evenement/hommage-lounes-matoub/

