Hommage à Louise Michel : spectacle et invitation à chanter Mairie du XIème, 17 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 17 décembre 2021

de 18h30 à 21h00

gratuit sous condition

Dans le cadre des commémorations de la Commune de Paris, la Mairie du 11ème, le Comité Métallos et la Compagnie Trois six neuf présentent :

SINGULIÈRES COMMUNES, sur le fil rouge des Mémoires de Louise Michel

Un projet de Marie-Pierre de Porta, repris et écrit par Nathalie Prokhoris

avec Cybèle Castoriadis, Gabrielle Forest, Igor Oberg, Nathalie Prokhoris et Eléonore Grimbert-Barré au violon.

Marie-Pierre de Porta, disparue prématurément en novembre 2020 fût une figure marquante du XIème arrondissement. On se souvient du Café de la Danse, qu’elle créa avec Catherine May-Atlani, du Loup du faubourg, de ses actions sociales menées dans l’arrondissement. Son équipe des Comptoirs du Noir – qui proposait des Lectures publiques de nouvelles noires ou policières – lui rend hommage à travers son projet laissé inachevé, SINGULIÈRES COMMUNES.

Une traversée d’événements de la vie de Louise Michel, figure incontournable et emblématique de la Commune de Paris, femme atypique, portée toujours par des causes justes, adulée ou détestée, bravant ses détracteurs et toujours fidèles à ses engagements.

Nous terminerons ainsi le Parcours-Filles-Femmes 2021 par cet hommage à cette femme visionnaire qui en son temps « pe(a)nsa le Futur » et envisagea bien avant l’heure les problématiques de notre présent.

> Mairie du 11ème – place Léon Blum, Salle des Fêtes, 18h30-20h

> Entrée libre, sans réservation , pass sanitaire et masque requis

LES BRIGADES LOUISE MICHEL

Chœur Sauvage de la Commune de Paris



« Plus de 100 chanteuses et chanteurs étaient là, Place du Tertre, venus célébrer et chanter avec nous le 18 Mars 2021, anniversaire du premier jour de La Commune de Paris de 1871, j’avais lancé cet appel et préparé avec Gabi Levasseur et nos réseaux chansonniers un répertoire de 8 chants de La Commune à chanter en choeur sauvage, et puis, place d’Aligre, place de la Commune à La Butte aux Cailles, place de l’Odéon, place de la République, de place en place, les Brigades Louise Michel sont nées.

Sans doute avions nous besoin de sortir, de chanter, de vivre et surtout de faire entendre en Choeur Sauvage ces chants de lutte que nous avons hérités de ce grand mouvement populaire que la République d’Adolphe Thiers a exterminé pour rendre Paris au sabre, au goupillon, et aux actionnaires de la révolution industrielle ! Non la Commune n’est pas morte ! »

Annie Papin

> Parvis de la Mairie du 11ème – place Léon Blum, 20h15 – Bien couverts !

Mairie du XIème Place Léon Blum Paris 75011

Contact : comitemetallos11@gmail.com https://sh1.sendinblue.com/2ntgzfb91t7e.html?t=1639058797 https://fb.me/e/3d1Nzqw4N

Concert;Littérature;Loisirs;Spectacle musical;Théâtre

