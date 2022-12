Hommage à Louis Pasteur Arbois Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Hommage à Louis Pasteur Arbois, 27 décembre 2022

2022-12-27 – 2022-12-27

Statue Pasteur Promenade Pasteur

Arbois

Jura Arbois EUR La population est invitée à s’associer à la municipalité pour rendre hommage à Pasteur à 11h devant la statue Pasteur (dépôt de gerbes et discours), puis, à l’hôtel de ville pour l’inauguration de l’exposition « Le premier centenaire de la naissance de Louis Pasteur en 1923 à Arbois » proposée par l’Association Pasteur Patrimoine Arboisien et des souvenirs philatéliques présentés par le Cercle philatélique arboisien. À 14h, l’association Pasteur Patrimoine Arboisien organise sa traditionnelle Assemblée Générale en mairie, celle-ci sera suivie à 15h d’une causerie de Roger Gibey, sur “Le premier centenaire de la naissance de Louis Pasteur en 1923 à Arbois ».

Entrée libre. +33 3 84 66 55 55 https://www.arbois.fr/agenda/ Statue Pasteur Promenade Pasteur Arbois

