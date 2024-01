Hommage à Lou Reed Théâtre de la Ville Paris, lundi 22 janvier 2024.

Le lundi 22 janvier 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

Dix ans après sa disparition, un hommage à Lou Reed, un des plus grands poètes de son époque, avec les contributions de Rodolphe Burger, Emily Loizeau, et Ramuntcho Matta

Lou Reed a sans conteste été un des plus

grands poètes de son époque. Porté par une langue qui va à l’essentiel,

en utilisant les mots de tous les jours, il a dépeint la société des

marges, des déglingués, des rêveurs, dans un mélange singulier de

rudesse, de tendresse, de réalisme cru, de sarcasme et de romantisme

vibrant. Ses textes sont indémodables, et Take a walk on the wild side

ou Perfect day, purs chefs-d’œuvre de condensation narrative, continuent

de vibrer dans nos têtes.

La dernière fois que Lou Reed a assisté à un spectacle à Paris,

c’était en 2011 au Théâtre de la Ville, pour le Lulu de Bob Wilson dont

il avait conçu la partie musicale.

Dix ans après sa disparition en octobre 2013, un hommage amical lui est

rendu, avec les contributions de Rodolphe Burger, d’Emily Loizeau, de

Ramuntcho Matta, la lecture d’une sélection de textes en bilingue, et

quelques précieuses archives.

Avec :

Rodolphe Burger Guitare/voix

Emilie Loizeau Piano/chant

Julie Anne Roth Lecture

Ramuntcho Matta Lecture/guitare

Des textes lus en français et en anglais

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004 Paris

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004 Paris

Contact : +33142742277 https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/musiques/hommage-a-lou-reed

Arista Records/Photo by Mick Rock., Public domain, via Wikimedia Commons