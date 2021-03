Morgex 6 Place de l'Archet 11017 Morgex Morgex Hommage à Lionello Sozzi. Pour des itinéraires scientifiques entre espaces intérieurs et « mondes » littéraires 6 Place de l’Archet 11017 Morgex Morgex Catégorie d’évènement: Morgex

Journée d’études consacrée à Lionello Sozzi (1930-2014).

Professeur à l’Université de Turin, membre de l’Accademia dei Lincei, de l’Académie Saint-Anselme d’Aoste et directeur de la revue Studi francesi, Sozzi a assuré une longue et précieuse collaboration à la Fondation Sapegno, dont il a été le président entre 2010 et 2013.

Spécialiste de la Renaissance et des rapports entre les littératures française et italienne, Sozzi s’est souvent intéressé à des sujets délaissés par la critique, notamment au thème de la dignitas hominis, à la nouvelle et aux littératures des XVIIIe et XIXe siècles.

