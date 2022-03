Hommage à l’insecte inconnu Théâtre Astrée Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Hommage à l’insecte inconnu Théâtre Astrée, 5 avril 2022, Villeurbanne. Hommage à l’insecte inconnu

Théâtre Astrée, le mardi 5 avril à 18:18

Il fut une époque où les hommes et les insectes étaient ennemis. Mais aujourd’hui la guerre est finie. Alors il grand temps de célébrer en fanfare tous ces insectes inconnus sans qui Homo sapiens ne serait pas ce qu’il est. À l’image de ces minuscules êtres indispensables, nous vous invitons donc à assister à cet Hommage à l’insecte inconnu, une cérémonie sans tambour ni trompette, mais avec flûtes et petites bêtes. **Nième compagnie** – compagnie en résidence à l’Université Lyon 1 pour 2021 – 2022 : Claire Truche, Hélène Pierre, Laurent Vichard, Anne Dumont et Véronique Ferrachat, avec les participant.es des ateliers du projet Insecte, organisés par la Nieme compagnie ### LIEU Événement en extérieur, au square Evariste Gallois (sur l’esplanade, devant le bâtiment Astrée).

Théâtre Astrée
6 avenue Gaston Berger
Villeurbanne

2022-04-05T18:18:00 2022-04-05T19:00:00

