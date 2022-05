HOMMAGE A LILIANE BERTON, SOPRANO COLORATURE Bully-les-Mines, 9 octobre 2022, Bully-les-Mines.

HOMMAGE A LILIANE BERTON, SOPRANO COLORATURE 1/3 Rue Roger Salengro Bully-les-Mines

2022-10-09 – 2022-10-09

1/3 Rue Roger Salengro Bully-les-Mines 62160

Bully-les-Mines La compagnie Lyric N’co, basée en région Hauts-de-France sous la direction de Yves Vandenbussche, ténor rendra hommage à Liliane Berton, à travers un récital d’airs d’opérettes et d’opéras, du grand répertoire classique, avec plusieurs solistes et piano.

Liliane Berton était une soprano colorature, de réputation internationale, née en 1924 à Bully-les-Mines, a appris le chant au conservatoire de Lille. Cette voix souple, légère et pleine de charme lui a permis de poursuivre ses études au conservatoire de Paris. Elle fera ses débuts à l’opéra comique et engagée plus tard à l’opéra de Paris.

Récital d’airs d’opérettes et d’opéras par la Cie Lyric N’Co

+33 3 21 72 71 90

