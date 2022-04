Hommage à Léonard Cohen Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Hommage à Léonard Cohen Montélimar, 16 avril 2022, Montélimar. Hommage à Léonard Cohen Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar

2022-04-16 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-16 17:20:00 17:20:00 Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Boulevard Générale de Gaulle

Montélimar Drôme Projection du concert de H-Burns en hommage à Léonard Cohen. mediatheque@montelimar-agglo.fr +33 4 75 92 22 62 https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/ Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Boulevard Générale de Gaulle Montélimar

Détails
Lieu Montélimar
Adresse Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Boulevard Générale de Gaulle
Ville Montélimar

