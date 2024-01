Hommage à la résistance et aux premiers FRANCAIS de la Croix de la Lorraine PROUST SUSSEX Saint-Laurent-sur-Mer, lundi 3 juin 2024.

Hommage à la résistance et aux premiers FRANCAIS de la Croix de la Lorraine PROUST SUSSEX Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Hommage à la résistance et aux premiers FRANCAIS de la Croix de la Lorraine PROUST SUSSEX :

Hommage honneur et gloire à la résistance Normande, aux réseaux OCM et ALLIANCE , aux martyrs de la prison de CAEN et de SAINT LO et à l’ opération : « classé top secret des « FRANCAIS » débarqués le matin du 6 juin 1944 à SAINT LAURENT SUR MER OMAHA BEACH.

Dans le cadre du plan SUSSEX PROUST dont le capitaine ROGER GUATTARY en sera leur capitaine avec sous ses ordres pas moins de 60 parachutistes dont 12 sous-officiers FRANCAIS qui participeront à cette opération que la FRANCE a oublié durant 80 ans !

( En présences des familles de ce commando secret et ceux de la résistance )

Hommage à la résistance et aux premiers FRANCAIS de la Croix de la Lorraine PROUST SUSSEX :

Hommage honneur et gloire à la résistance Normande, aux réseaux OCM et ALLIANCE , aux martyrs de la prison de CAEN et de SAINT LO et à l’ opération : « classé top secret des « FRANCAIS » débarqués le matin du 6 juin 1944 à SAINT LAURENT SUR MER OMAHA BEACH.

Dans le cadre du plan SUSSEX PROUST dont le capitaine ROGER GUATTARY en sera leur capitaine avec sous ses ordres pas moins de 60 parachutistes dont 12 sous-officiers FRANCAIS qui participeront à cette opération que la FRANCE a oublié durant 80 ans !

( En présences des familles de ce commando secret et ceux de la résistance ) .

Eglise et monuments aux morts

Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie contact@maisondelaliberation.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 14:30:00

fin : 2024-06-03 16:00:00



L’événement Hommage à la résistance et aux premiers FRANCAIS de la Croix de la Lorraine PROUST SUSSEX Saint-Laurent-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Isigny-Omaha