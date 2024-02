Hommage à la Résistance, aux Fusillés de la prison de CAEN / aux morts de ST LO et aux Français Sussex Proust Vierville-sur-Mer, lundi 3 juin 2024.

Hommage à la Résistance , à JEAN ROGER SAINTENY , aux Fusillés de la prison de CAEN / aux morts de ST LO et aux Français Sussex Proust du 6 juin 44 débarqués secteur OMAHA BEACH ( classé top secret ) en présence des familles de ce commando secret et de la résistance .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 10:00:00

fin : 2024-06-03 11:00:00

Place JEAN ROGER SAINTENY

Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie contact@maisondelaliberation.fr

